Efeler Yolu Ultra Trail start aldı

İZMİR'İN Ödemiş ilçesi Birgi Mahallesi'nde 24-25 Mayıs tarihlerinde ilk kez gerçekleştirilen Efeler Yolu Ultra Trail 6 ülkeden 256 sporcunun katılımıyla start aldı. Organizasyonun ilk gününde 80, 50 ve 30 kilometrelik parkurlarda start verildi. Bu sene ilk kez düzenlenen Efeler Yolu Ultra Trail'e Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Kazakistan, Ukrayna, Azerbaycan ve Fransa'dan olmak üzere 6 ülkeden sporcular katıldı. Açıklamada bulunan Vali Elban, "Milli Mücadele'nin ilk verildiği yerlerin başında burası geliyor. Efeler'in mücadele verdiği bu topraklar, Efeler Yolu rotası olarak belirlendi. Efeler Yolu'nun tanıtımını hem sporculara hem de turistlere yapabilmek için ilk kez Efeler Yolu Ultra Trail'i düzenliyoruz" dedi. "Seneye katılımcı sayısının 2 binleri bulacağını düşünüyorum" diyen Elban, "Doğası ve mücadelesiyle tercih edilecek bir rota olacağını düşünüyoruz" dedi.