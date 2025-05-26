Balıkesir’in hayali yarım kaldı

Nesine 3. Lig'de zorlu bir gruptan çıkıp Mazıdağı Fosfatspor engelini de aşarak finale kadar gelen Balıkesirspor'un 2. Lig hayali gerçekleşmedi. Muşspor ile oynadığı final maçına istediği gibi başlayamayan Bal- Kes, ilk yarıyı 35'te Stanley'in golüyle geride kapattı. İkinci yarıya atak başlayan Balıkesirspor, 55'te Celal Emir ile beraberlik şansını değerlendiremedi. 90+8'de Muşspor'dan Yakup Ankal topu filelerle buluşturdu ve Balıkesirspor'un hayallerini yerle bir etti.

HASRET 12 YILA ÇIKTI

Böylece TFF 2. Lig bileti Muşspor'un olurken, Balıkesirspor'un hayalleri ise gelecek sezonlara ertelendi. Ege temsilcisinin şampiyonluk hasreti 12 yıla yükselirken, daha önce takımı 2 kez şampiyon yapan deneyimli teknik direktör İsmail Ertekin de bu kez mutlu sona ulaşamamış oldu. Bal-Kes, Ertekin yönetiminde 2013'te TFF 2. Lig'de, 2014'te de TFF 1. Lig'de şampiyon olmuş ve o dönem Süper Lig'e yükselmeyi başarmıştı.