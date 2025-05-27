Göztepe’ye iki kötü haber

TRENDYOL Süper Lig'de sezon boyunca sakatlıklarla mücadele eden Göztepe, ligin bitimine kısa süre kala bir darbeyle daha karşılaştı. Sarı-kırmızılı ekipte genç orta saha oyuncusu Victor Hugo ile genç kaleci Emircan Seçgin'in sakatlandığı açıklandı. Galatasaray maçının kadrosuna alınmayan iki ismin sezonu kapattığı öğrenildi. Böylece İsmail Köybaşı, Doğan Erdoğan ve Juan'ın ardından Göztepe'nin sakat listesi beş oyuncuya yükseldi. Gelecek sezon sakatlıklara karşı daha tedbirli olmak isteyen Göz-Göz'ün sakat oyuncuların tedavisini en iyi şekilde gerçekleştirmek için çabaladığı ifade edildi.