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Emre Tanışan Merkezefendi’de

SEBAHATTİN ALP

Giriş Tarihi: Gazete

Emre Tanışan Merkezefendi’de
BASKETBOL Süper Ligi ekiplerinden Merkezefendi Basket, yeni sezon öncesi kadro yapılanmasına başladı. Denizli temsilcisi, ilk transferini Mersinspor'dan Emre Tanışan ile gerçekleştirdi. 2.06 metre boyundaki uzun forvet Emre Tanışan, basketbol kariyerine Tofaş altyapısında başladı. Geçtiğimiz sezon Türkiye Basketbol Ligi'nde Mersinspor formasıyla 30 müsabakaya çıkan Tanışan, bu müsabakalarda ortalama 12 dakika sahada kaldı. Genç oyuncu, sezonu 2.5 sayı, 2.0 ribaund ve 0.6 asist ortalamalarıyla tamamladı.
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