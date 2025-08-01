Merkezefendi’den guard takviyesi

BASKETBOL Süper Ligi ekiplerinden Merkezefendi Belediyesi, Bahçeşehir Koleji'nden oyun kurucu Ömercan İlyasoğlu'nu kadrosuna kattı. 2001 doğumlu ve 1 metre 96 santimetre boyundaki guard Karşıyaka Basketbol Takımı'nın da gündemine bir dönem girmişti. Anadolu Efes altyapısından yetişen Ömercan İlyasoğlu, Bursaspor ve Beşiktaş'tan sonra Mega Leks'e transfer oldu. Son iki sezonu Bahçeşehir Koleji'nde geçiren İlyasoğlu süre bulmakta zorlandı. Geçen sezondan birçok basketbolcusu ile yollarını ayıran Denizli temsilcisi, yeni sezonun başlayacağı tarihe kadar kadrosundaki eksiklerini tamamlamaya çalışacak.