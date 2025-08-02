Altınordu’dan G.Saray’a

Nesine 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, sol kanat Mustafa Duru ve kaleci Arda Yılmaz'ın ardından Galatasaray'a bir futbolcu daha göndermeye hazırlanıyor. İzmir temsilcisinde geçen sezon U14 takımında forma giyen 13 yaşındaki orta saha oyuncusu Ömer Özyurt'un da sarı-kırmızılı kulübe transfer olacağı öğrenildi. Bu transferle Altınordu uzun zaman sonra A takımda yer almayan bir oyuncudan bonservis bedeli kazanacak. Kırmızı- lacivertli kulübün Ömer'in transferinden 6 milyon TL gelir elde edeceği, bir sonraki satıştan ise yüzde 30 pay alacağı ileri sürüldü. Galatasaray geçen sezon dağılan Altınordu altyapısından 15 futbolcuyu renklerine bağlamıştı.

ONURALP TRABZON'A GİTMİŞTİ

Altınordu daha önce kalecileri Onuralp Çevikkan'ı A takıma dahil etmeden 17 yaşındayken 700 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Trabzonspor'a satmıştı.