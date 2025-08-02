Beşiktaş’ta kritik zirve

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk'e 4-2 ve 2-0'lık sonuçlarla mağlup olarak büyük hayal kırıklığı yarattı. Siyah-beyalı yönetim, Avrupa Ligi'ne veda edilmesi üzerine Ole Gunnar Solskjaer ile ilgili bugün İstanbul'da bir toplantı gerçekleştirecek. Bu toplantıda Norveçli teknik adamın geleceği masaya yatırılacak ve çıkan karara göre hareket edilecek. Bu arada Norveçli teknik adam Polonya'da oynanan maç sonrası gelen istifa sorusuna "Görevime devam ediyorum" yanıtını verdi.