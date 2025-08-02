Manisa Basket’e Sırp başantrenör

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Basket'in, Sırp Başantrenör Oliver Kostiç ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Son olarak Kuwait SC takımını çalıştıran 52 yaşındaki Oliver Kostiç, Sırbistan Milli Takım başantrenörü Svetislav Pešić'in uzun yıllardır yardımcılığını yapmıştı. Kariyerinde birçok farklı Avrupa kulübünü çalıştıran Kostić; daha önce Litvanya temsilcisi Baltai Kaunas, Academic Sofia, Bayern Münih, kısa bir dönem Žalgiris Kaunas, Spartak Subotica ve Juventus Utena gibi takımlarda başantrenörlük yaptı.