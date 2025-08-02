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Manisa Basket’e Sırp başantrenör

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Manisa Basket’e Sırp başantrenör

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Basket'in, Sırp Başantrenör Oliver Kostiç ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Son olarak Kuwait SC takımını çalıştıran 52 yaşındaki Oliver Kostiç, Sırbistan Milli Takım başantrenörü Svetislav Pe&scaron;i&#263;'in uzun yıllardır yardımcılığını yapmıştı. Kariyerinde birçok farklı Avrupa kulübünü çalıştıran Kosti&#263;; daha önce Litvanya temsilcisi Baltai Kaunas, Academic Sofia, Bayern Münih, kısa bir dönem &#381;algiris Kaunas, Spartak Subotica ve Juventus Utena gibi takımlarda başantrenörlük yaptı.

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