Aslan idare etti

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, sezon öncesi Rams Park'ta oynadığı son hazırlık maçında İtalyan ekibi Lazio ile berabere kaldı: 2-2. Sarı-kırmızılılar karşılaşmaya oldukça atak başladı. Maçın 9. dakikasında Jakops sağ kanatta Zaccagni'nin müdahalesiyle yerde kaldı. 10'da kazanılan serbest atışta Sara'nın adrese teslim ortasında kale önünde Torreira topa kafayla vurdu ve G.Saray'ı 1-0 öne geçirdi. 33'te sağdan Rovella'nın köşe atışında Cancellieri'nin kafa vuruşunda savunmada Davinson'un dizine çarpan top ağlara gitti: 1-1. 40'ta Abdülkerim'in uzak mesafeden sert şutunda kaleci Mandas son anda parmaklarının ucuyla topu çeldi.

İKİNCİ YARI DAHA BASKILIYDI

45+1'de Cancellieri'nin pasında Zaccagni'nin vuruşu ilk yarının skorunu belirledi: 1-2. İkinci yarıda ilk bölümler karşılıklı ataklarla geçildi. 75. dakikada soldan Yunus'un getirdiği topu Sara, Toreira'ya aktardı. Torreira'nın şık plasesinde kaleci Mandas'ın bakışları arasında top ağlara gitti: 2-2. 86'da Barış Alper presiyle Lazio savunmasından topu kaptı. Vuruşunda top kaleci Provedel'den döndü. Karşılaşma 2-2 beraberlikle sona erdi.

TARİHİ İMZA

Süper Lig'de 5. yıldızı takan ilk Türk takımı olan Galatasaray, dün tarihi bir imza törenine imza attı. Sarı-kırmızılılar ilk bomba transferi ünlü Alman orta saha Leroy Sane ve 75 milyon Euro bonservis bedeliyle Napoli'den alınan yıldız Victor Osimhen'i taraftarlarla buluşturdu. İki yıldız futbolcu, Rams Park'ı dolduran 32 bin taraftarın önünde bir kez daha imza attı. Rams Park'taki imza töreni Galatasaray'ın gövde gösterisine dönüştü.

FRANKOWSKİ FRANSA'YA GİTTİ

Rennes ile transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere dün Fransa'ya giden Frankowski, dün sarı-kırmızılı ekibin Lazio maçında görev almadı. Ayrıca Victor Osimhen ve Mauro Icardi de hazır olmadıkları gerekçesiyle forma giyemedi.