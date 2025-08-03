Aslan’da kaleci telaşı

Galatasaray'da ana gündem maddesi kaleci transferi. Sarı-kırmızılılar, Fernando Muslera'nın ayrılığının ardından birçok ismi gündeme alırken, listeye farklı isimler eklendi. Yönetim, Manchester City'den Ederson ve PSG'den Donnarumma transferleri zora girince iki önemli ismi listesinin ilk sırasına yerleştirdi. Sarıkırmızılı ekibin gizli hedefinin Trabzonspor'un kaptanı olduğu aktarıldı. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu önceki gün kaleci transferinde kamuoyunda duyulmamış 3 isimle görüştüklerini ifade etmişti. Bu açıklamanın ardından ibrenin Okan Buruk'un çok istediği Uğurcan Çakır'a döndüğü yorumları yapıldı. Tecrübeli hoca, performansını çok beğendiği Uğurcan'ı ayrıca yerli kontenjanında olması nedeniyle tercih ediyor. Fenerbahçe'nin isteyip, Trabzonspor'u ikna edemediği milli futbolcu konusunda sarı-kırmızılı yöneticiler her türlü fedakarlığı yapmaya hazır. Fransa ve İngiltere'den gelen kötü haberler sonrası Aslan'ın diğer hedefi Güney Amerika oldu.

DİĞER ADAY VİCTOR

Sarı-kırmızılılar, Botafogo'nun 29 yaşındaki Brezilyalı kalecisi John Victor'u da listesine dahil etti. Brezilyalı eldivenle İngiltere'den Everton'un yanı sıra West Ham United'ın da Botafogo'ya teklif yaptığı öğrenildi. Başkan Dursun Özbek ve kurmayları büyük bir titizlikle sürdürdüğü kaleci transferini önümüzdeki hafta sonuçlandırmak istiyor. Sarı-kırmızılıların ligde ilk sınav olan G.Antep FK maçına Günay Günay ile çıkacak.