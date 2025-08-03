Gabriel Sara’ya Ada’dan teklif

Galatasaray'ın başarılı isimlerinden Gabriel Sara ile ilgili İngiliz basınında dikkat çeken bir haber servis edildi. Sarı kırmızılıların takımda tutmak istediği Brezilyalı için Aston Villa'nın teklif etmeye hazırlandığı rakam ortaya çıktı. Aynı zamanda 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun Premier Lig ekibinin şu an için en öncelikli hedeflerinden birisi olduğu aktarıldı. Aston Villa, Gabriel Sara için 20 milyon Euro'luk bir bütçe belirlerken Galatasaray'ın oyuncu için 40 milyon Euro talep ettiği aktarıldı. Premier Lig ekibinin yakın zamanda somut adımlar atacağı ve pazarlık masasına oturarak Sambacı için Cimbom ile fiyat konusunda uzlaşmaya çalışacağı belirtildi. M.City, Everton, Leeds United, Nottingham Forest ve Wolverhampton gibi diğer Ada temsilcilerinin de Sara için devrede.