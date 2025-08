Göz-Göz’e 2. yabancı

Potalara 20 yıl sonra dönüp ilk sezonunda Türkiye Basketbol Ligi'ne çıkmayı başaran Göztepe'de yeni sezon öncesi takviye çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılı İzmir temsilcisi, kariyerinin son 6 yılını Türkiye'de geçiren 31 yaşında ve 2.06 boyundaki uzun Abdoulaye Gueye ile anlaştı. Kariyerine ABD'de lise takımı Georgia Tech'de başlayan Gueye 2019 NBA seçmelerine katılana dek burada oynadı ancak bir takım tarafından seçilmedi. 2019- 20 sezonunda Final ile anlaşarak Türkiye'ye gelen oyuncu, sırasıyla Konya, Samsun, Sigortam.net ve iLab Basketbol'da oynadı. Gueye, geçtiğimiz sezonu ise TED Ankara Kolejliler'de geçirmişti.

KADROSUNU GÜÇLENDİRİYOR

Basketbol şubesinde Atakan Atalar ve yönetiminin ayrıldığı, Onursal Başkan Mehmet Sepil öncülüğünde yeni yapılanmayla yola devam edecek Göztepe, daha önce genel menajerliğe Onur Cumhur Aksoy'u getirip antrenör Rüçhan Tamsöz'le devam kararı almıştı. Geçen sezonki kadrodan Can Özcan, Mustafa Erdoğan, Umut Geçen, Mesut Kadir, Burak Eşlik, Kemal Can Aktuna, Ahmet Safa Yılmaz, Tuğberk Gedikli ve Melih Doğan'la yolları ayıran Göztepe transferde ise Jordan Barnes, Eray Büyükcangaz, Ahmet Fatih Cantitiz, Koralp Türk, Murat Can Esen'i kadrosuna kattı.