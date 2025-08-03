Sivas, Emirhan’ın sözleşmesini uzattı

Süper Lig ekibi Sivasspor iç transferde bir oyuncuyu daha takımda tuttu. Kırmızı-beyazlılarda, altyapıdan yetişen genç oyuncu Emirhan Başyiğit'in sözleşmesi, 2028 yılına kadar uzatıldı. 20 yaşındaki oyuncu, Başkan Yardımcısı Yusuf Bozatlı'nın katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde, kendisini 2028 yılına kadar kulübe bağlayan yeni sözleşmeye imza attı. Süper Lig'den bir çok talibi olan oyuncu, U17, U18, U19 ve U20 takımlarında da düzenli olarak forma giyiyor. Genç stoper 2024 Temmuz'da profesyonel olurken Süper Lig'de toplam 12 maça çıktı.