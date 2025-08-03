Trabzonspor’da hedef Almeida

Süper Lig'de 2025/26 sezonunun başlamasına sayılı günler kala Trabzonspor çalışmalarına devam ediyor. Transferde gaza basan bordo-mavili takım, on numara bölgesine hamlede bulunmak için harekete geçti. Karadeniz ekibi, La Liga temsilcisi Valencia'da forma giyen Andre Almeida'yı radarına aldı. Portekizli on numaranın liste başı olduğu kaydedildi. Almeida'nın, Valencia'dan maaş iyileştirmesi talep ettiği fakat beklediğini alamadığı belirtildi. Yıldız futbolcunun bu nedenle İspanyol takımdan ayrılmaya oldukça sıcak sıcak baktığı bildirildi.

DEĞERİ 10 MİLYON EURO

Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan Portekizli oyuncu Andre Almeida, altyapısından yetişip profesyonel sözleşme imzaladığı Portekiz temsilcisi Vitoria SC'den 2022 yılına Valencia'ya transfer olmuştu. La Liga ekibi, Almeida için 8 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.