Merkezefendi hareketli

Basketbol Süper Ligi'nin Egeli ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te kadro yapılanması sürüyor. Denizli temsilcisi, koç Zafer Aktaş ile devam kararı aldı. 4,5 sezon önce Merkezefendi'de göreve başlayan Aktaş, sezon sonunu gördüğü takdirde Denizli'de 5.5 yıl çalışmış olacak.

Denizli'yi çok sevdiğini söyleyen deneyimli teknik adam, "Çok güzel işler başardığımızı düşünüyorum. Herkesin çok fazla emeği var. Daha büyük hedeflere yürümek adına fikir birliği yaptık" dedi.

İKİ İMZA DAHA GELDİ

Merkezefendi, geçtiğimiz sezon takıma önemli katkılar sağlayan Hans Vanwijn ile sözleşme yeniledi. Belçika Milli Takım forması da giyen 1995 doğumlu ve 2.08 metre boyundaki forvet Vanwijn, geçen sezon ligde 25.1 dk, 10.6 sayı, 4.5 ribaund ve 2.1 asist ortalamaları yakalamıştı. Denizli ekibi, bir süredir ismi gündemde olan Bahçeşehir Koleji'nden Ömercan İlyasoğlu'nu da kadrosuna kattı. Anadolu Efes altyapısından yetişen 24 yaşında ve 1.96 boyundaki Ömercan, yeni sezonda Merkezefendi'de forma giyecek.

Öte yandan kulüpte Yukatel ile isim sponsorluğunun da süreceği açıklandı. Takım yeni sezonda da yoluna 'Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket' ismiyle devam edeceğini duyurdu. Kulüp Başkanı Veli Deveciler ile yönetim, Yukatel GmbH Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Karataş ile bir araya geldi. Karataş, "Bu takımı herkesten güçlü bir takım yapacağım. Bu, birlikte yazdığımız emek verdiğimiz bir öykü" derken, Deveciler ise "Bu iş birliği aynı zamanda hedeflerimizi büyüttüğümüz bir vizyon yolculuğu" diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.