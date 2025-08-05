Yolunuz açık olsun

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde ön eleme kura çekimleri dün yapıldı. Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hedefleyen Fenerbahçe 3. eleme turunda Hollanda'nın Feyenoord takımını elemesi durumunda Play-Off'ta Nice (Fransa)-Benfica (Portekiz) galibiyle karşılaşacak. Play-Off'ta ilk maçlar 19-20 Ağustos, rövanş ise 26-27 Ağustos'ta. Sarı-lacivertliler Feyenoord'a elenirse yoluna Avrupa Ligi'nde lig aşamasından devam edecek. Avrupa Ligi'ne Play-Off'ta dahil olan Samsunspor, Yunanistan ekibi Panathinaikos ile Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak. Play-Off maçları 21 ve 28 Ağustos'ta oynanacak. Turu geçmesi halinde Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalacak olan kırmızıbeyazlılar elenirse yoluna Konferans Ligi'nden devam edecek. Shakhtar Donetsk'e elenerek Konferans Ligi'ne düşüp hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş 3. eleme turunda St. Patricks'i elemesi durumunda Lausanne- Astana eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Aynı kupada mücadele eden Başakşehir de 3. eleme turunda Viking'i geçmesi halinde Play-Off'ta Craiova-Spartak Trnava kazananıyla karşılaşacak. Play-Off maçları 21 ve 28 Ağustos'ta oynanacak.