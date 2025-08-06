Ege Üniversitesi Futbol Takımı Avrupa’da 4’üncü

EGE Üniversitesi (EÜ) Futbol Takımı, İtalya Camerino'da düzenlenen 2025 Üniversitelerarası Avrupa Şampiyonası'nda göz doldurdu. EÜ Futbol Takımı, yarı finale yükselme başarısı göstererek Granada Üniversitesi ile karşı karşıya geldi. Granada, Ege Üniversitesi'ni son penaltı atışıyla mağlup etti. Şampiyonada üçüncülük maçına çıkan Ege Üniversitesi Futbol Takımı, Rouen Üniversitesine yenilerek turnuvayı dördüncü bitirdi. Elde edilen başarıdan dolayı takımı tebrik eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Avrupa'nın en iyi dört takımı arasına giren takımımızın başarılarının devamını diliyorum" dedi.