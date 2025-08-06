Herelle Manisa’da

Trendyol 1. Lig'de geçtiğimiz sezon son hafta kümede kalan ve bu sezon üst sıraları zorlamak isteyen Manisa FK'da transfer harekatı sürüyor. Siyah-beyazlı Ege temsilcisi, aynı ligde mücadele edeceği bir başka Ege ekibi Bodrum FK'dan tecrübeli stoper Cristophe Herelle'yi de renklerine bağladı. 32 yaşındaki Martinik doğumlu Fransız defans soyuncusu, resmi işlemleri tamamlamak üzere dün kente geldi ve yöneticilerle bir yemek yedi. Stoper mevkiinin yanı sıra ön libero ve sağ bekte de görev yapabilen Herelle, Fransa'nın Metz takımından transfer olduğu Bodrum FK'da forma şansı bulmakta zorlanmış ve Süper Lig'de 15, Türkiye Kupası'nda da 4 karşılaşmada görev almıştı. Yeşil-beyazlı ekiple yol ayrımına gelen deneyimli isim, yeni sezonda Manisa FK forması giyecek.

DOKUZUNCU TRANSFER OLDU

Kadrosunda ciddi bir yapılanmaya giden Manisa FK, geçtiğimiz günlerde daha önce anlaşmaya vardığı 8 futbolcuyu toplu olarak açıklamıştı. Siyah-beyazlılar, tecrübeli orta saha oyuncuları Bekir Yılmaz ve Eray Ataseven, genç stoper Fırat İnal, kaleci Vedat Karakuş, kanat oyuncusu Burak Süleyman, Norveçli orta saha Jonathan Lindseth, Fransız forvet Lois Diony ve Hollandalı kanat Bobby Adekanye ile el sıkıştı. Yeni transferler için imza töreninin önümüzdeki günlerde düzenleneceği belirtildi.

HEMEN KAMPA KATILACAK

MANİSA FK'lı yetkililerle dün bir araya gelen tecrübeli defans oyuncusu, herhangi bir pürüz çıkmaması halinde imzayı attıktan sonra hemen siyah-beyazlıların sezon öncesi kampına katılacak. Kariyerinde Metz dışında Fransa'da yıllarca Troyes, Nice ve Brest formalarını giyen Herelle'nin, bu hafta sonu Ümraniyespor deplasmanında oynanacak ilk hafta maçının da kadrosuna alınması bekleniyor.

AMERİCAN LİFE İLE ÖNEMLİ İŞ BİRLİĞİ

MANİSA FK ile özel yabancı dil eğitim kurumu American Life Manisa arasında iş birliği protokolüne imza atıldı. Protokol kapsamında kulüp bünyesindeki sporculara, antrenörlere, personele ve birinci derece yakınlarına yabancı dil eğitiminde özel indirimler sağlanacak. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen imza törenine Manisa Futbol Kulübü Sportif Direktörü Serkan İşyapan ile American Life Manisa Kurumsal Pazarlama Müdürü Fatma Çınar katıldı. Anlaşma doğrultusunda milli sporcular ise dil eğitiminden tamamen ücretsiz olarak faydalanabilecek. İş birliğiyle birlikte sporcuların ve kulüp çalışanlarının kişisel gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor.

MUSTAFA'NIN YENİ TAKIMI YOZGAT

MANİSA FK'nın genç orta saha oyuncularından Mustafa Muhammed Özbay, Yozgat Belediyesi Bozokspor'a transfer oldu. TFF 3. Lig 3. Grup'ta yer alan Bozokspor, Altınordu altyapısından yetişen oyuncuyu kadrosuna kattığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Yozgat Bozokspor'a Hoş Geldin Mustafa Muhammed Özbay! Kulübümüz 2025-2026 sezonunun transfer döneminde 5. transferini yaptı ve orta saha oyuncusu Mustafa ile sözleşme imzaladı. Ailemize hoş geldin diyor, Yozgat Bozokspor forması altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.