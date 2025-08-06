Muğlaspor için aynı masada buluştular

MUĞLA'DA bu sezon 2. Lig'de mücadele edecek olan Muğlaspor'a destek amacıyla düzenlenen buluşmada kentin siyasi, bürokratik ve sivil toplum temsilcileri bir araya geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, kulüp yönetimi, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları ve çeşitli STK'lar kulübe destek mesajları verdi. Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç "Bu destek bizler için çok önemli. Müthiş moral oldu. Muğlaspor yönetimi hiçbir siyasi partiye yakın değildir" derken, Ahmet Aras da herkesi bir araya getirenin 60 yıllık Muğlaspor kültürü olduğunu ifade ederek "Muğlaspor her türlü şahsi, siyasi ikbalin üzerindedir. Hedefimiz kurumsal yapı oluşturmak" diye konuştu. Öte yandan Muğlaspor yönetimi, kulübe destek sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği ziyaret programı kapsamında Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Muğla Şubesi'ni ziyaret etti. Şube Başkanı Nevzat Aykaç, "Elimizden geleni yaparız" mesajını verdi.

MUĞLA ATATÜRK STADI İÇİN 24 SAAT ÇALIŞILACAK

MUĞLASPOR'UN iç saha maçlarını oynayacağı Muğla Atatürk Stadı'nda yenileme çalışmaları için 24 saat çalışma izni çıktı. Muğla Mahalli Çevre Kurulu, stadın yetişmesi için aralıksız çalışılmasına onay verdi. Gürültülü faaliyetler ise akşam 21.00 ile sabah 07.00 arasında yapılmayacak.