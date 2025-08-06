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Haberler Spor Tire 2021 FK’dan savunmaya takviye

Tire 2021 FK’dan savunmaya takviye

NADİR UYSAL

Giriş Tarihi: Gazete

Tire 2021 FK’dan savunmaya takviye
NESİNE 3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki İzmir ekiplerinden Tire 2021 FK, Konyaspor'dan ayrılan stoper Mert Korkmaz ile anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz 2025-26 sezonu hazırlıkları kapsamında son olarak Konyaspor altyapısından yetişmiş; Alanya 1221 FK, Osmaniyespor, Kırşehir FK, Manisa FK ve 1922 Konyaspor gibi takımlarda deneyim kazanmış Mert Korkmaz ile anlaşmaya vardı" ifadelerine yer verdi. Geçen sezon kiralık olarak 1922 Konya forması giyen 24 yaşındaki oyuncu, 3. Lig'de toplam 70 maçta görev yapıp 1 gol attı.
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