Bizimkiler manşetlerde

REAL Madrid forması giyen Arda Güler ile Juventus'ta görev yapan Kenan Yıldız İspanya ve İtalya basınının gündeminden düşmüyor. A Milli Takımımızın yıldızları AS ve Tuttosport'un manşetlerinde yer aldı. Arda'nın fiziksel gelişimi, ülkenin önde gelen spor gazetelerinden AS tarafından manşetten duyuruldu. Haberde, Arda Güler'in Real Madrid'e transfer olduğu günden bu yana tam 10 kilo kas kazandığı belirtildi. Bu etkileyici gelişimin arkasındaki en önemli faktörün ise Güler'in kişisel kondisyoneri, fizyoterapisti ve aşçısıyla birlikte yaşaması olduğu vurgulandı.

KENAN İÇİN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Kariyerine İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta devam eden ve form grafiği ile dünya devlerinin iştahını kabartan milli futbolcu Kenan Yıldız da İtalya'da manşetleri süsledi. İtalya'nın saygın kuruluşları arasında yer alan Tuttosport, Kenan Yıldız'la ilgili şu ifadelere yer verdi: "Almanya'da doğup büyüdüğü kasabada nasıl bir hayat sürdüğü tek tek anlatıldı. Kickboks hayalinden, duvara top sektirerek başlayan futbol serüvenine uzanan ilham veren bir hikaye. Bugün A Milli Takım'ın gururu, Juventus'un parlayan yıldızı."