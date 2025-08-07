İzmir BŞB’de yeni başkan Alptekin

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde olağanüstü genel kurul toplantısı düzenlendi. Toplantı kapsamında gerçekleştirilen seçimde kulübün yeni başkanı olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Berkhan Alptekin seçildi. Celal Atik Spor Salonu'nda düzenlenen olağanüstü genel kurula 240 üyeden 127'si katılım sağladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Berkhan Alptekin, yapılan seçim sonucu kulübün yeni başkanı oldu. Yeni yönetim kurulu ise Kaan Akacun, Sabit Duran, Savaş Akıncı, Tuğçe Gülcüler, Gürcan Temizel, Mehmet Mithat Salepcipoğlu, Ahmet Soner Emre, Önder Koç, Aras Kaynarca, Erhan Erdil isimlerinden oluştu.