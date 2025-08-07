Tire’ye gurbetçi takviye

3. Lig 4. Grup temsilcisi Tire 2021 FK, dış transferde gurbetçi orta saha oyuncusu İbrahim Mirza Aral ile sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Tire Futbol Kulübü olarak orta saha hattımıza önemli bir takviye gerçekleştirdik. 2000 doğumlu, Almanya doğumlu, sol ayağını etkili kullanan İbrahim Mirza Aral, artık sarı-kırmızı formamız için ter dökecek. Eintracht Frankfurt altyapısında yetişen, Adıyaman FK, Bulvarspor, Keçiörengücü gibi kulüplerin formasını terleten İbrahim Mirza Aral'a kulübümüze hoş geldin diyor, Tire Futbol Kulübü forması altında başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" denildi.