Süper Lig’de hasret sona eriyor

Trendyol Süper Lig'de 67 günlük aranın ardından 2025-2026 sezonu bugün oynanacak G.Antep FK-G.Saray maçı ile start alacak. Süper Lig'de yeni sezonun ilk randevusu Gaziantep Stadyumu'nda saat 21.30'da başlayacak. Türkiye'nin 11 ilinden 18 takım, yaklaşık 9 ay 9 gün (283 gün) sürecek toplam 306 maçlık periyotta hedeflerine ulaşmaya çalışacak.

Bodrum FK'nın geçen sezon veda etmesiyle ligde Ege'den sadece Göztepe yer alacak. Bu sezon İstanbul'dan ise 7 takım (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, RAMS Başakşehir, Kasımpaşa, Fatih Karagümrük ve Eyüpspor) bulunuyor. Trendyol Süper Lig, 5 sezon sonra yeniden 18 takımın mücadelesine sahne olacak. Lig, 2019-20 sezonunun ardından 2020-21'de 21, 2021-22'de 20, 2022-23'te 19, 2023-24'te 20 ve 2024-25'te ise 19 takımla oynandı.

İLK YARI ARALIK'TA BİTECEK

Süper Lig'de geride kalan 67 sezonun 31'inde 18 takım, 20'sinde 16 ekip, 6'sında 20 takım, 3'ünde 17 ekip, 5'inde 19 takım, birer tanesinde de 21 ve 22 mücadele etti. Süper Lig'de 2025-26 sezonunun sonunda 3 takım küme düşecek. Sezonun ilk yarısı, 19-20-21-22 Aralık tarihlerinde oynanacak müsabakalarla sona erecek.İkinci devrenin 16-17-18-19 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak müsabakalarla başlayacağı ligde mücadele 17 Mayıs 2026'da sona erecek. Fenerbahçe-Alanyaspor, Fatih Karagümrük- RAMS Başakşehir ve Kayserispor-Beşiktaş karşılaşmaları ise takımlarımızın Avrupa maçları sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi.