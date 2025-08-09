Bodrum FK formaları tanıttı

TRENDYOL 1. Lig'in Egeli ekiplerinden Bodrum FK, 2025-2026 sezonu formalarını taraftarların beğenisine sundu. Kulüp, dört farklı forma modelini kamuoyuna tanıtarak yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor. "Cumhuriyet Forma", "Doğa Forma", "Asi Forma" ve "Deniz Forma" adlarıyla hazırlanan formalar, takımın ruhunu ve Bodrum'un doğasını yansıtıyor. Kulüp yetkilileri tarafından yapılan "Cumhuriyet Forma, sadece bir renk değil; bir duruştur" açıklamasıyla forma üzerindeki derin anlam vurgulandı. Doğa Forma ise "Gücünü doğadan alanlara" sloganıyla, Bodrum'un doğal güzelliklerine ve çevre bilincine atıfta bulunuyor. Asi Forma "Cesaretin simgesi" olarak tanımlanırken, Deniz Forma ise "Sonsuzluğa uzanan tutkunun, sınır tanımayanların rengi" şeklinde tanıtıldı. Formaların satışı önümüzdeki günlerde başlayacak.