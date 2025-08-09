En pahalı kombine F.Bahçe ve G.Saray’da

Süper Lig'de yeni sezon öncesi kulüpler kombine kartlarını satışa sunarken F.Bahçe ve G.Saray, en pahalı kombine bilet fiyatında Avrupa'nın tüm kulüplerini geride bıraktı. F.Bahçe'de maraton alt E Blok ve Fenerium alt E blok, 455 bin liralık fiyatlarıyla, son 2 sezonda olduğu gibi bu sezon da en pahalı kombine konumunda bulunuyor. Sarı-lacivertli kulüp, bu sezon için en pahalı kombine fiyatını 455 bin lira olarak belirlerken bu rakam, Avrupa'nın en pahalı kombine bilet fiyatı oldu.

SARI-KIRMIZILILAR 2. SIRADA

G.Saray'ın en pahalı kombine fiyatı ise 180 bin lira olurken, sarı-kırmızılılar F.Bahçe'den sonra Avrupa'da 2. sırada yer aldı. F.Bahçe ve G.Saray'ı, Milan (2800 Euro-133 bin TL), Inter (2650 Euro-126 bin TL) gibi kulüpler izledi. Beşiktaş, sezonluk en pahalı kombine bilet fiyatı, Arsenal ile aynı şekilde 115 bin lira olurken Juventus ve R.Madrid ile de benzer düzeylerde bulunuyor. Trabzon'un en pahalı kombine bilet fiyatı (90 bin lira) ise M.City (87 bin lira), PSG (63 bin lira) ve Barcelona'dan (39 bin lira) daha fazla. İzmir ekibi Göztepe'nin en ucuz kombinesi 2 bin 750, en pahalı kombinesi ise 54 bin TL. Göz-Göz Süper Lig'de pahalı kombineler sıralamasında 6. sırada bulunuyor.