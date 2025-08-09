Manisa FK kayıp

Trendyol 1. Lig'in açılış karşılaşmasında Manisa Futbol Kulübü, deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor'a 2-1 kaybetti. 9. dakikada ceza sahasında topla buluşan Diony'nin pasında Muhammed'in şutunun ağlara gitmesini Ümraniyespor savunması son anda kayarak engelledi. 11. dakikada sağ kanattan içeri giren Bardhi'nin pasında topla buluşan Emre'nin şutunda meşin yuvarlak savunmadan döndü. 14. dakikada Ümraniye kontra atağında Benny'nin pasında topla buluşan Soukou'nun ceza sahasına girmeden şutu üst direkten oyun alanına döndü. 41. dakikada Diony'nin şutu etkisiz kaldı. 45. dakikada Benny'nin sol kanattan pasında topla buluşan Soukou'nun vuruşunda kaleci Vedat'ı geçen topu savunma uzaklaştırdı. 45+6. dakikada Soukou'nun kullandığı taç atışında Cissokho'nun uzaklaştırmak istediği top Oğuz'un önünde kaldı. Oğuz'un gelişine vuruşunda ytop ağlarla buluştu ve ilk yarının skorunu belirledi: 1-0.

SON DAKIKA GOLÜ GEÇERSİZ SAYILDI

57. dakikada Manisa FK kontra atağında Yusuf'un pasında topla buluşan Adekanye'nin şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı. 62. dakikada Ümraniyespor futbolcusu Soukou'nun Yusuf'a yaptığı faulün ardından hakem sarı kart gösterdi ancak VAR uyarısı sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 74. dakikada Adekanye'nin ortasına yükselen Ayberk'in kafa vuruşunu son anda Glumac kafayla çizgiden çıkardı. 78. dakikada Batuhan'ın pasında Benny yerden vuruşla farkı ikiye çıkardı: 2-0. 79. dakikada Lindseth'in pasında topla buluşan Diony ağları sarstı: 2-1. Siyah-beyazlıların 90+2. dakikada attığı gol ise faul nedeniyle sayılmadı. Manisa FK sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.