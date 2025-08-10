Bodrum’da sağlık için kulaç attılar

Türkiye Yüzme Federasyonu ve bir sağlık grubunun iş birliğinde düzenlenen "Bodrum'da Sağlığa Kulaç At" etkinliği, Bodrum Kumbahçe Mahfel Plajı'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Etkinlikte, milli açık su yüzücüleri, doktorlar, çalışanlar ve Bodrum'un profesyonel yüzücüleri sağlıklı yaşam için denize kulaç attı. Sağlıklı yaşam bilincini artırmak, hareketli yaşamı teşvik etmek ve sporu yaşamın bir parçası haline getirmek amacıyla hayata geçirilen etkinlikte, Türkiye Yüzme Federasyonu Milli Takım Açık Su Yüzücüleri de yer aldı. Farklı şehirlerde de benzer etkinliklerin düzenlenmeyi planlandığı bildirildi.