Denizlispor’da 2 ayrılık daha

BÖLGESEL Amatör Lig'de mücadele edecek olan ve zor günler geçiren Denizlispor'da 2 futbolcu ile daha yollar ayrıldı. Yeşil-siyahlıların altyapısında oynarken Türkiye U16 Milli Takımı'nda da forma giyen 19 yaşındaki futbolcu Mustafa Kemal Naza, İzmir temsilcisi Bornova 1877 ile anlaşmaya vardı. Mustafa Kemal Naza, geçen sezon yeşil-siyahlı forma ile 7 lig ve 1 de kupa karşılaşmasında oynamıştı. Yine Denizlispor altyapısında yetişen, İkinci ve Üçüncü Lig'de 35 kez forma giyen ve geçen sezon rakip ağları 3 ez havalandırma başarısı gösteren 21 yaşındaki Emre Burgaz, İstanbul ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı takımına transfer oldu.