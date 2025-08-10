Tire FK 2021 forveti Atakan ile güçlendirdi

Nesine 3. Lig 4.Grup ekiplerinden Tire 2021 FK'da, transferde yaşanan hareketlilik sürüyor. Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Ufuk Uysal yönetiminde sürdüren sarı kırmızılılar son olarak kadrosunu 1.90'lık 24 yaşındaki genç forvet Atakan Akbulut ile güçlendirdi. Sağ ve sol kanatta da görev yapabilen genç yetenek futbola Çanakkale'de başladıktan sonra Çanakkale Dardanel, Karşıyaka, Muğlaspor, Çayelispor ve Beykoz İshaklı ve Efeler 09 formaları giydi. Oynadığı takımlarda dikkat çeken performanslar sergileyen Akbulut, sportif direktör Hüseyin Sungur'un ofisinde kendisini sarı kırmızılı yapan sözleşmeye imza attı. Kulüpten yapılan açıklamada "Kendisine sarı kırmızılı forma altında nice zaferler diliyoruz" denildi. Akbulut, görev yaptığı toplam 73 karşılaşmada 7 kez fileleri sarstı.