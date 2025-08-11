Emniyet Amiri Köse tatamiye çıktı

MANISA İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, sporu çocuklara sevdirmek ve toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda anlamlı bir etkinlik düzenledi. Çocukları zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak, şiddet ve dolandırıcılık konularında farkındalık sağlamak üzere 200'ü aşkın karate sporcusu ile aileleri bir araya getirildi.

Bilgilendirme sunumlarının ardından salonda heyecanlı anlar yaşandı. Manisa Belediye Spor, Eşsiz Spor Atölyesi, Yerlikaya Karate Kulübü, Mesir Karate Spor Kulübü, Turgutlu Doğan Spor Kulübü ve Salihli Belediyesi Spor Kulübü'nden karateciler, sırayla tatamiye çıkarak hünerlerini sergiledi. Emniyet Amiri Mehmet Köse, 3. Dan karate kuşağını taşıyan bir sporcu olarak, karate giysisini kuşanıp tatamiye çıktı.

KÖSE, BEĞENİ TOPLADI

Köse, antrenörlerle birlikte gerçekleştirdiği teknik çalışmalarda; kata, kumite ve kihon gibi temel karate disiplinlerinden örnekler sergileyerek büyük beğeni topladı. Köse'nin gösterisi, sporun fiziksel becerilerin yanı sıra disiplin, azim ve kararlılık gerektirdiğini izleyicilere gösterdi.