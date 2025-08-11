Uşakspor’da Ergün Penbe kolları sıvadı

NESINE Üçüncü Lig Dördüncü Grup'ta mücadele edecek olan Uşakspor, yeni sezon öncesi kamp çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdürürken, takımın başına getirilen Türk futbolunun önemli isimlerinden Ergün Penbe önemli açıklamalar yaptı. 3. Lig'de teknik direktörlük yapma planı olmadığını belirten Penbe, "Yalnızca hedefi olan bir takımla çalışırım demiştim. Uşakspor'da bu vizyonu gördüm" dedi. Kamp sürecini değerlendiren Ergün Penbe, takımda yetenekli oyuncular olduğunu ancak fiziksel ve zihinsel gelişimlerinin tamamlanması gerektiğini vurgularken, "İzleyenlerin takımı gururla izlediği bir yapı kuracağız" ifadelerini kullandı.