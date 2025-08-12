Fethiyespor KSK’yi yendi

NESINE 2. Lig ve Nesine 3. Lig ekiplerinden Kocaeli Kartepe'de hazırlıklarını sürdüren Karşıyaka ile Fethiyespor, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Muğla ekibi 2-1 kazandı. Yeşil-kırmızılı ekip, eski teknik patronlarından Selahaddin Dinçel'in çalıştırdığı rakibi önünde tek golü Mustafa Durgun'un ayağından buldu.

ÜÇÜNCÜ MAÇ MUĞLASPOR İLE

Karşıyaka kampta daha önce hava şartları nedeniyle 2 günde tamamlanabilen özel maçta Orduspor 1967'yi 3-2 yenmişti. Karşıyaka'nın o maçta gollerini Mehmet Güneş, Ömer Faruk Sezgin ve Tolga Ünlü kaydetti. Kadrosunu neredeyse tamamen yenileyen İzmir temsilcisi, Kartepe'deki üçüncü hazırlık maçını 2'nci Lig'in yeni ekibi Muğlaspor ile perşembe günü yapacak. Kaf-Kaf cuma günü de kampı tamamlayıp İzmir'e dönecek. Burhanettin Basatemür'ün öğrencileri, aynı rakibiyle 22 Ağustos'ta da sezon açılışında karşı karşıya gelecek