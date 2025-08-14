Sarıca tabelası kaldırıldı

KARŞIYAKA Basketbol camiasının unutulmaz başantrenörlerinden olan Ufuk Sarıca'nın, son zamanlarda tartışmalara yol açan, adını taşıyan parkın tabelası yerinden kaldırıldı. Geçtiğimiz haftalarda kimliği belirsiz kişiler tarafından tabelada yer alan Sarıca'nın ismi ve resmi siyaha boyanarak levhaya zarar verilmişti.

Bunun üzerine Karşıyaka Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Ufuk Sarıca Parkı'ndaki zarar gören tabelayı yerinden sökerek bakım merkezine götürdü. İlerleyen günlerde tabelanın yeni halinin takılacağı öğrenildi. Yeşil-kırmızılıları çalıştırdığı 10 yılı aşkın dönemde kulübe 1 lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandıran, İzmir ekibini tarihinde ilk kez Euroleague sahnesine taşıyan Ufuk Sarıca, geçen sezonun ortalarında yaşanan maddi krizin ardından Kaf- Kaf'a veda etmişti. Karşıyaka taraftarı, Sarıca'nın bu ayrılığına oldukça içerlemişti. Bu vedanın üzerine deneyimli hocanın, Süper Lig'e yeni çıkan Esenler Erokspor ile anlaşması basketbolseverlerin kızgınlığını iki katına çıkarmıştı. İzmir ekibinin bazı sporseverleri, Sarıca'nın isminin parktan kaldırılmasını sosyal medyadan dile getirmişti. Karşıyaka Belediyesi, İzmir ekibinin 2014-15 sezonunda aldığı lig şampiyonluğu sonrası, 6 Ekim 2015 yılında Bostanlı'da Mor Park olarak bilinen ve taraftarlarca çok sevilen parkın ismini Ufuk Sarıca Parkı olarak değiştirmişti.