Fethiyespor bu yıl hedefini büyüttü

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fethiyespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki kampını tamamladı. Takımın kamp süreci hakkında açıklamalarda bulunan Fethiyespor Futbol Şube Sorumlusu Uğur Keskin, bu sene daha iddialı olduklarını söyledi. Transferde bu sene takıma çok ciddi katkı sağlayacak oyuncular aldıklarını ifade eden Keskin, "Usta oyuncular aldık. Sağ bek Raşit'i aldık, stoperi Oğuz Yılmaz'la güçlendirdik. Orta sahada Samet'i aldık, Uğur Ayhan'ı aldık, Nurettin geri döndü ve çok katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Kaleye Hakan Canbaz, İskenderun'dan Serdar Can da en iyi transferlerimizden. 2 yıldan beri kendi planlamamız doğrultusunda genç oyuncularla mücadele veriyorduk ama bu yıl artık kesin bir hedefimiz olduğu için daha iddialıyız" diye konuştu.