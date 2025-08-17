Efe’yi taraftar kurtardı

Ege ve Türk futbolunun köklü kulüplerinden Aydınspor, henüz sezon başlamadan bir alt lige düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Bölgesel Amatör Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Efeler, taraftarlarının başlattığı yardım kampanyası sayesinde lige katılım ücretini ödeyebildi. Geçtiğimiz sezon Süper Amatör Lig'de şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lig'e yükselen siyah-beyazlılar, Türkiye Futbol Federasyonu'na 15 Ağustos 2025 saat 17.00'ye kadar gerekli ödemeyi yapamazsa, sahada kazandığı başarıya rağmen bir alt lige düşme tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Yönetiminin bulunmadığı köklü ekip Aydın'a taraftarı Asi Kankalar sahip çıktı. Asi Kankalar, sosyal medya hesabı üzerinden yapılan duyuru ile başlatılan kampanyada henüz 4 saat içinde hedefe ulaşılarak 500 bin TL'nin toplanmasını sağladı.

EN BÜYÜK DESTEK DİNÇEL'DEN

Kampanyaya en büyük destek siyahbeyazlı ekibin şampiyon hocası Selahattin Dinçel'den geldi. Aydınspor 1923'ü 2012-13 sezonunda 3. Lig'den 2. Lig'e taşıyan ve şu anda Fethiyespor'u çalıştıran Dinçel, kampanyaya 100 bin TL'lik destek verdi. Taraftarın başlattığı kampanya sonucu Dinçel'in dışında iş insanları Yusuf Mendeş 120 bin lira, İncirliova Belediye Meclisi Üyesi Fatih Subaşı ve ağabeyi Fevzi Subaşı 50 bin lira, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise 50 bin lira bağışta bulundu. Parayı denkleştiren siyah-beyazlılar, lige katılım ücretini ödedi. Ayrıca Aydınspor gönüldaşlarına bir uyarı yapıldı ve paylaşılan iban numarasına artık para yatırılmaması istendi.

DİĞER AYDIN EKİBİ KUYUCAK KÜME DÜŞTÜ

Aydınspor, taraftarlarının desteği ile katılım parasını yatırırken bir diğer Aydın temsilcisi Kuyucakspor onlar kadar şanslı değildi. Ekonomik sorunların vurduğu Kuyucakspor, federasyonun istediği katılım ücretini yatıramadı. BAL'da mücadele eden mavilacivertliler, henüz sezon başlamadan Süper Amatör Lig'e düşürüldü.