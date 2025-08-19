Manisa FK emin ellerde

TRENDYOL 1. Lig'in 2. Haftasında Manisa FK evinde Hatayspor'u 2-1 yenerek ilk 3 puanını aldı. Maçın ardından karşılaşmayı değerlendiren Manisa FK Teknik Direktörü Taner Taşkın, "Kadro derinliğimiz şu an için çok fazla yok. Sezona genç oyuncularla hazırlandık. Diğer gelen oyuncular da geçen hafta içinde takıma oldular. Onların bir adaptasyonu olacaktı ama kısa zamanda bu adaptasyonu da sağladığımızı düşünüyorum. Bana göre ilk devre biraz daha biz iyi oynadık ama girdiğimiz pozisyonlar gol olmadı. İkinci devrede hiç beklemediğimiz bir anda geriye düştük. Ama moralimizi bozmadık. Aynı oyun sistemine devam ettik. Neticesinde kendi adımıza beklemediğimiz bir anda Kadir'in mükemmel vuruşuyla eşitliği sağlayınca maç bize dönmeye başladı" dedi.

'EN AZ 3 TRANSFER LAZIM'

Çok fazla pozisyon zenginlikleri olduğunu ifade eden tecrübeli teknik adam, "Bugün benim için en önemli şeylerden bir tanesi galibiyetten daha önemlisi 2008'li 4 tane çocuğu sahaya sürebildim. Manisa FK'nın geleceği bence emin ellerde. Bu tarz en az 7-8 tane oyuncu var. Hedefim bu tarz oyuncularla takımın iskeletini oluşturmak. Tabii ki yarışır bir Manisa FK olmak için de en az 3 tane daha kaliteli oyuncuya ihtiyacımız var. Yöneticilerimiz, başkanlarımız da bu yönde çalışıyor. Bugün seyirciyi çok beğendim. Burada bizi desteklemeye gelen Manisa FK seyircisine bu galibiyeti armağan ediyorum" diye konuştu.