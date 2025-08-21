Denizli Güreller farklı kazandı: 6-1

BU sezon ilk kez mücadele edeceği Nesine 3. Lig için hazırlıklarını sürdüren Denizli İdmanyurdu Gürellerspor, hazırlık maçında Afyon Süper Amatör küme takımlarından Çakırköyspor ile karşı karşıya geldi. Afyonkarahisar Spor Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı Denizli temsilcisi 6-1 kazandı. Gürellerspor'un gollerini Murat Torun, Arda Furkan Cirit, Batuhan Kuru ve Enes Üstün'den (3) geldi. Denizli temsilcisi Nesine 3. Lig 4. Grup'ta sezonu 7 Eylül'deki Çoruhlu FK maçı ile açacak. Yeni transferleriyle yeni sezonda iddialı olan Denizli temsilcisinde yönetim ve teknik heyet yeni transferlerin takıma uyumundan memnun kaldı.