Sultanlar Ligi’nde fikstür belli oldu

VODAFONE Sultanlar Ligi 5 Ekim Pazar günü oynanacak maçlarla başlayacak. Sezonun ilk yarısı 14 Aralık Pazar günü sona erecek. İkinci yarı maçları 3 Ocak 2026 Cumartesi günü başlayıp, normal sezon 14 Mart Cumartesi günü tamamlanacak. Ligde play-off müsabakaları nisan ayında oynanacak. Bu sezon Ege'yi 3 takım Sultanlar Ligi'nde temsil edecek. Yıllar sonra lige geri dönen Göztepe, ilk açılışı evinde Nilüfer Belediye önünde yapacak. Aras Kargo sahasında Fenerbahçe ile karşılaşırken, Aydın BŞB ise gurbette Galatasaray'a konuk olacak. Efeler Ligi'nde ise sezon 18 Ekim'de başlayacak ve Altekma ilk hafta Galatasaray ile oynayacak.