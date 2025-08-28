Devler Ligi’nde kura günü

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025/26 sezonu lig aşaması eşleşmeleri bugün belli olacak. Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonunun lig aşaması kuraları, Monako'da saat 19.00'da çekilecek ve geçen yılki prosedür izlenecek. Katılan 36 takım, katsayı sıralamalarına göre dört torbaya ayrılacak ve her takım için 8 rakip belirlenecek. UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü, maç tarihleri ve başlama saatleri en geç 30 Ağustos Cumartesi günü paylaşılacak. "Devler Ligi"ne lig aşamasından katılacak Galatasaray'ın da rakipleri de belli olacak. Sarı-kırmızılı kulüp, turnuvada dört torbadan ikişer takımla karşılaşacak ve her torbadan bir takımla RAMS Park'ta, bir takımla da deplasmanda mücadele edecek.