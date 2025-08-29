Meler, hakemliği bıraktığını açıkladı

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) bu hafta kendisine görev vermemesinin ardından Halil Umut Meler'in, hakemliği bırakma kararını aldığı öğrenildi. TFF Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in yeni haftasında FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'e görev vermedi. Bu gelişmenin ardından Halil Umut Meler'in hakemliği bıraktığı belirtildi. Halil Umut Meler, 2 sezon önce oynanan Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğramıştı. Tüm dünyada geniş yankı uyandıran bu olay sonrası Meler, bir süre hakemlikten uzak kalmıştı