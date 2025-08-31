Manisa kaçamadı

TRENDYOL 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda İstanbulspor'la 1-1 berabere kalan Manisa Futbol Kulübü evinde Iğdır FK ile 1 puana razı oldu: 1-1. 24. dakikada Muhammed sol kanattan ortasını açtı, Diony'nin vuruşunda kaleci Furkan topu çeldi. 45+4'te sağ kanattan Adekanye ortasını açtı, Bartu'nun indirdiği topu Diony ağlara yolladı ve siyahbeyazlılar, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. 54'te Caner'in kullandığı serbest vuruşta Avramovski yaptığı kafa vuruşuyla müsabakaya denge getirdi: 1-1. 61'de Adekanye ceza sahasına ortasını açtı, Muhammed'in şutunda top az farkla auta gitti. 65'te Oğuz'un ortasında Avramovski topu ağlara yolladı. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem gol öncesi faul yapıldığı için golü vermedi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı. İki takım da hanelerine 1'er puanı yazdırdı. Bu sonucun ardından Manisa FK iki ekip de puanını 5 yaptı.