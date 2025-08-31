Siyah-beyazlılar geleceğin yıldızlarını İzmir’de arıyor

Beşiktaş, geleceğin yıldız sporcularını İzmir'de arıyor. Türkiye'de bir ilki yaşatarak İzmir'de merkez spor okullarını açan siyah-beyazlılar, şimdi de İstanbul dışında futbol, basketbol ve voleybol branşlarında akademi takımları için yetenekli sporcu taramaları yapacak. Beşiktaş Spor Okulları Genel Koordinatörü Ufuk Pak, Ege ve özellikle İzmir'in adeta yetenekli sporcu fabrikası olduğunu belirterek, 2011 ve 2019 doğumlular arası futbol ile basketbolda erkek, voleybolda ise kız sporcu adayların 5-6-7 Eylül tarihlerinde Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü Spor Salonu ve Futbol Sahası'nda yapılacak seçmelere beklediklerini söyledi. Pak, "Doğum yıllarına göre belirlenecek seçme saatleri 3 Eylül Çarşamba günü @izmirbesiktas1903 ve @besiktasbasketbolakademi sosyal medya hesaplarında paylaşılacaktır. Son başvuru tarihi 2 Eylül 2025 Salı günü olacak. Tüm sporcu adaylarını yüzyıllık markamız olan Beşiktaş'ımıza bekliyoruz. Seçmelerde başarılı olan sporcularla kulüp antrenörleri birebir iletişime geçecek" ifadelerini kullandı.