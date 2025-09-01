A Milli Takım’ın mesaisi başlıyor

A Milli Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri mesaisi bugün başlıyor. 4 Eylül Perşembe günü deplasmanda Gürcistan, 7 Eylül Pazar günü Konya'da İspanya ile karşılaşacak Millilerimiz bugün 12.00'de Riva'da toplanacak. Ay-yıldızlılar, ilk çalışmasını saat 18.00'de gerçekleştirecek. Ekibimiz çarşamba günü Gürcistan maçı için saat 16.00'da Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla Tiflis'e gidecek. Gürcistan sınavı perşembe günü saat 19.00'da oynanacak. A Milli Takım, eleme grubunda son Avrupa şampiyonu İspanya ile oynayacağı maç için Gürcistan karşılaşmasının hemen ardından Konya'ya yolculuk edecek. Milliler, bu müsabakanın hazırlıklarına 5 Eylül Cuma günü saat 17.30'da Konyaspor Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştireceği idmanla başlayacak. İspanya maçı ise pazar günü 21.45'ta başlayacak.