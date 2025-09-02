Manisalı gençlerden büyük bir zafer

MANISA Gençlik Spor İl Müdürlüğü sporcuları Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Türkiye Şampiyonası'nda zaferle döndü. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Türkiye Şampiyonası'nda Manisa, büyük bir zafer elde etti. İl karması erkek voleybol takımı, turnuva boyunca sergilediği üstün performansla adını finale yazdırmayı başardı. İzmir'de oynanan final karşılaşmasında güçlü rakibi Mersin'i set vermeden 3-0 mağlup eden Manisa ekibi, Türkiye şampiyonluğunu namağlup olarak kazandı. Sahada gösterdikleri kararlı mücadele ve takım çalışmasıyla Türkiye'nin zirvesine çıkan Manisalı sporcular, hem şehre hem de sporseverlere sevinç yaşattı.