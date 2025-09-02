Manisa’da Sabra sürprizi

Trendyol 1'inci Lig'de evinde Iğdır FK ile 1-1 berabere kalarak milli araya 5 puanla 11'inci sırada giren Manisa Futbol Kulübü, yaz transfer dönemindeki 10. transferini yapmaya çok yakın. Geride kalan süreçte Bekir Yılmaz, Eray Ataseven, Fırat İnal, Vedat Karakuş, Burak Süleyman, Christophe Herelle, Jonathan Lindseth, Lois Diony ve Bobby Adekanye ile anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, rotasını Göztepe'nin Ürdünlü forveti İbrahim Sabra'ya çevirdi. Sarı-kırmızılıların geçtiğimiz Haziran ayında 150 bin Euro karşılığında, Ürdün Ligi takımlarından Al-Wehdat'tan transfer ettiği 19 yaşındaki forveti kiralamak istediği ve Manisa FK'nın teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Yabancı kontenjanında yer bulunan ve hücum oyuncusu ihtiyacı olan Manisa temsilcisinin, Sabra transferini bitirmeye yakın olduğu ve kısa süre içinde resmi açıklamanın yapılacağı öğrenildi.

MILLI TAKIMDA DA OYNUYOR

Sarı-kırmızılı forma ile Süper Lig'in ilk 4 haftasında 35 dakika şans bulan İbrahim Sabra, Ürdün U23 Milli Takım kampına katıldı ve Asya Elemeleri için hazırlıklara başladı. U19, U20 ve U23 formalarını giyen genç forvet, ülkesini uluslararası arenada başarıyla temsil ederken A Milli Takımda da 2 maça çıktı ve 1 gol katkısı sağladı. Yaz transfer döneminde Göztepe ile el sıkışan genç oyuncu, Süper Lig'de forma giyen ilk Ürdünlü futbolcu olarak tarihe de geçti.

DİONY PARLIYOR

Sezona iyi bir başlangıç yapan siyah-beyazlıların yeni golcüsü Lois Diony, ilk haftalarda kalitesini ortaya koydu. Bandırmaspor'dan alınan 32 yaşındaki golcü 4 maçta 2 gol atarak siyahbeyazlılara umut aşıladı. İlk golünü Ümraniyespor maçında atan tecrübeli forvet, son Iğdır FK müsabakasında da ağları sarstı. Tüm karşılaşmalarda sahaya ilk 11'de çıkan Diony, teknik ekibin gözüne girdi.