Sultanlar çeyrek finalde

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda son 16 turu maçında Slovenya'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Büyük heyecanın yaşandığı seti 30-28 kazanan Filenin Sultanları karşılaşmada 1-0 öne geçti. Ay-yıldızlılar ikinci sete çok iyi bir giriş yaptı. Setin başında 5-1'lik bir seri bulan Milli Takımımız iyi servis atıp hızlı hücumlarla rakip savunmasını etkisiz hale getirdi.

File üstünde daha etkili olan Türkiye farkı artırmaya başladı ve seti 25-15 kazanan ay-yıldızlılar maçta 2-0 öne geçti. Üçüncü sette millilerimiz file üstündeki hakimiyeti ile son bölüme 20-17 önde girdi. Setin son bölümünde Slovenya hücumlarından boş dönerken, Filenin Sultanları farkı açmaya başladı.

Skor 24-20'yken 5 sayılık seri bulan Slovenya 25-24 öne geçmesine rağmen A Milli Kadın Voleybol Takımımız hata yapmadı ve seti 29-27, maçı da 3-0 kazanarak Dünya Şampiyonası'nda yoluna set vermeden devam ederken, adını da çeyrek finale yazdırdı. Dünya Şampiyonası'nda üst üste 2'nci kez çeyrek finale yükselen Filenin Sultanları, perşembe günü ABD ile karşılaşacak.