A Milliler Gürcistan’ı evinde devirdi

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 mağlup etti.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında Gürcistan ile Türkiye karşı karşıya geldi. Boris Paichadze Ulusal Stadı'nda oynanan karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Davide Massa yönetti.

A Milli Takım, karşılaşmayı 3-2'lik skorla kazandı. Millilere galibiyeti getiren golleri; 3'üncü dakikada Mert Müldür, 41 ve 52'nci dakikalarda ise Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Gürcistan'ın tek sayısı ise 64'üncü dakikada Zuriko Davitashvili ve 90+8'de Kvaratskhelia'dan geldi. Milli Takım'da Barış Alper Yılmaz, oyuna girdikten 4 dakika sonra gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonucun ardından Ay-yıldızlılar, grubundaki ilk maçını kazanarak 3 puana yükseldi. Gürcistan ise 0 puanda kaldı. E Grubu'nun ikinci haftasında Türkiye, İspanya'yı konuk edecek. Gürcistan ise Bulgaristan'ı ağırlayacak.