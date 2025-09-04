Bal-Kes’e yasak geldi

3'ÜNCÜ Lig 4'üncü Grup'ta sezonun başlamasına günler kala Balıkesirspor'da futbolcu lisanslarının çıkmaması endişeye neden oldu. Kırmızı-beyazlı kulübe transfer yasağı geldiği, bu yüzden yeni transferlerin lisanslarının Türkiye Futbol Federasyonu'nda resmiyete kavuşmadığı ifade edildi. Balıkesir temsilcisinde yasağın kaldırılmaması halinde kırmızı-beyazlı takımın dağılma tehlikesi yaşayabileceği iddia edildi.

Pazar günü Söke 1970'e konuk olacak Balıkesirspor'da yönetim geçtiğimiz günlerde iş insanlarına destek çağrısında bulunmuştu. Kentte tam bir teyakkuz başlarken, ligledir başlamasına bu kadar kısa bir süre kalırken, paranın bulunup bulunamayacağı merak konusu oldu. Futbolcuların da durumdan oldukça rahatsız olduğu öğrenilirken, yönetimin sorunu kısa süre içerisinde çözebilmek adına çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Yaşanan bu gelişmeler taraftarlar tarafından da isyana sebep olurken, kırmızı-beyazlılar, yönetimden açıklama yapılmasını bekliyor.