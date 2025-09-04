Muğlaspor maçlarını Bodrum’da oynayacak

2'NCİ Lig Beyaz Grup'ta evi Muğla Atatürk Stadı'ndaki tribünlerin yeniden inşaat çalışmaları süren Muğlaspor, stadı yetişmediği için sezonun ilk iç saha maçlarına Bodrum'da çıkacak. Grupta ilk haftayı bay geçen, ikinci haftada ise deplasmanda sahaya çıkan yeşil-beyazlı kulüp, ligde pazar günü Beykoz Anadoluspor'u Bodrum İlçe Stadı'nda konuk edecek. Karşılaşma saat 20.00'de oynanacak. Muğla ekibi grupta 5'inci haftada Kepezspor'u da yine Bodrum'da ağırlayıp ardından stadına kavuşmayı bekleyecek. Tribünleri geçen yıl depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan Muğla Atatürk Stadı'na geçici olarak sınırlı kapasitede portatif tribün yerleştirilmişti. Muğlaspor, 18 yıl sonra çıktığı ligdeki ilk maçında Sincan Belediyesi Ankaraspor'la deplasmanda 2-2 berabere kaldı.